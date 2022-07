Globo vende Pantanal para Paramount por milhões, diz site

A Globo fechou com a Paramount um acordo milionário para a transmissão de Pantanal para toda a América do Sul. De acordo com o site Notícias da TV, o contrato foi assinado nesta quarta (13) e é o primeiro de venda internacional fechado pela emissora para a produção.

Agora, a Paramount terá a exclusividade de exibição do folhetim no outros países do continente pelos próximos três anos, até 2025, em um acordo que é estimado em US$ 10 milhões (R$ 54,7 milhões). No Brasil, a trama ainda fica disponível no Globoplay.

Segundo o portal, no Chile e na Argentina, Pantanal será mostrada pela Chilevisión e pela Telefé, emissoras de TV aberta, ainda sem previsão de estreia. No resto do continente, Pantanal será disponibilizada no Paramount+, streaming da antiga Viacom.

A emissora espera novos contratos de venda internacional para Pantanal ainda neste ano. Quatro redes de TV da Europa já conversavam com a área de aquisição da Globo, incluindo a SIC, emissora de Portugal que já exibe novelas brasileiras.