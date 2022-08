Quem acompanha as redes sociais sabe que a jornalista Patrícia Poeta bate-ponto nos assuntos mais comentados do Twitter por conta do “climão” diário com Manoel Soares no Encontro. Fontes informaram à coluna Fábia Oliveira, do Em Off, que a Globo vive um impasse por conta da relação dos dois e estaria estudando cortar Soares do matinal.

A emissora, no entanto, entende que tirar Manoel do programa pode aumentar a rejeição à Patrícia, mas deixá-lo no palco do matinal pode fazer com que a alta cúpula da emissora perca sua autoridade.

As fontes ainda afirmam à colunista que Manoel Soares não aceita o posto de co-apresentador do programa e tenta aumentar seu espaço na atração. As atitudes irritam os diretores e, consequentemente, Patrícia Poeta.

Nesta terça-feira (16/8), por exemplo, Poeta voltou aos assuntos mais comentados do Twitter após uma “olhada” que deu ao co-apresentador. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Patrícia passa a bola para Manoel Soares. “Manoel, tem mais caso aí, né?”, questiona Poeta.

O que incomodou os internautas foi a “olhada” que a jornalista deu para o colega, demonstrando insatisfação por, segundo a web, ter que dividir o palco com Soares. Veja:

Bom dia pra quem? Há 2 meses no ar, Patrícia Poeta não conseguiu um dia sequer segurar a insatisfação de ter um colega apresentador e não um programa solo. Mulher?! pic.twitter.com/pU5NaEzqjq

— Novas (@temosnovas) August 16, 2022

O post Globo vive impasse por causa de Patrícia Poeta e Manoel, diz site apareceu primeiro em Metrópoles.