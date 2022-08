Globoplay prepara documentário sobre o caso Gabriel Monteiro

A Globoplay está rodando um documentário sobre o caso do vereador Gabriel Monteiro. O parlamentar é réu por importunação e assédio sexual e por ter filmado sexo com uma menor de idade.

A equipe está acompanhando os ex-assessores de Monteiro que denunciaram as práticas criminosas do ator em uma reportagem do Fantástico, que mostrou relatos de mulheres que acusaram o vereador de estupro.

Nesta quinta-feira, na sessão da Câmara que analisou a cassação do mandato do vereador e o tornou inelegível, os ex-assessores estavam sendo gravados pela equipe da Globoplay.

