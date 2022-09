Glória Perez aprova Jade Picon em Travessia: “Se saindo muito bem”

Desde que Jade Picon foi anunciada no elenco de Travessia, futura novela das 21h, muito se especulou sobre a atuação da atriz. Glória Perez, autora da novela, saiu em defesa da influencer e se mostrou satisfeita com a atuação da ex-BBB22.

“Ela fez teste e se saiu muito bem. Assisti a duas cenas que ela gravou e elas me confirmaram o que havia visto no teste. Assim como no teste, Jade tem se saído muito bem”, explicou.

A novelista também contou que Jade Picon não fica abalada com os comentários e críticas disseminados na web. “A internet transforma tudo em polêmica”, explicitou Glória, que completou relembrando dos testes da ex-BBB22.

“Ela tinha a rouparia perfeita para essa personagem. Fez um teste junto com outras garotas. A arte tem portas abertas. Ela fez o teste e mostrou talento. Queríamos lançar uma pessoa nova nesse espaço e ela se saiu muito bem no teste. Essa polêmica em volta disso não ajuda e nem atrapalha, ela faz parte da vida de hoje”, finalizou.

Outra pessoa que saiu em defesa da influencer foi o diretor Mauro Mendonça Filho. “As novidades vêm de vários lugares. Já lancei Grazi Massafera, já lancei Camila Queiroz e a Jade está fazendo muito bem a novela”, pontuou.

