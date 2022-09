Gloria Perez celebra repercussão de documentário sobre morte de Daniella: ‘Justiça se fez’

A série documental Pacto Brutal, que conta o caso do assassinato da atriz Daniella Perez, se tornou a produção da HBO Max mais assistida no mundo. A produção foi lançada em 21 de julho deste ano e traz depoimentos da autora Gloria Perez, mãe da vítima, e de outras pessoas que acompanharam o caso na época, como Claudia Raia, Fábio Assunção e Alexandre Frota. O feito foi comemorado por Gloria nas redes sociais. “Agora todo mundo e o mundo todo sabe o que aconteceu com você! 30 anos depois a justiça se fez”, escreveu a autora. Em uma linha semelhante, Raul Gazolla, viúvo de Daniella também comemorou. “Agora todo mundo e o mundo todo sabe o que aconteceu com vc Dani!!! 30 anos depois a justiça se fez!”, afirmou. Em dezembro de 1992, Daniella foi assassinada por Guilherme de Pádua, parceio de cena na novela De Corpo e Alma. Ele teve a ajuda da sua mulher, Paula Thomaz. O corpo da atriz foi encontrado na noite do dia 28 de dezembro em um matagal na Barra da Tijuca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Perez (@gloriafperez)