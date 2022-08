Glória Perez homenageia filha Daniella, que completaria 52 anos

A escritora Glória Perez homenageou sua filha, Daniella Perez, que completaria 52 anos nesta sexta-feira, 12. Em publicação no Instagram, Glória mostrou o crescimento da atriz através de um vídeo. “Esse ano, o documentário Pacto Brutal devolveu sua identidade, tirou você do terreno da ficção e resgatou a pessoa real, a pessoa doce, afetuosa, em seu mundo de delicadeza estraçalhado pela ambição e a inveja de um casal de psicopatas. É o seu dia, numa vida -a minha-, em que todos os dias são seus”, disse Glória na publicação. Daniella foi a primeira filha de Glória e se destacou na carreira de atriz, vivendo Yasmin na novela Corpo e Alma. Entretanto, a ascensão meteórica de Daniella chegou ao fim quando ela foi assassinada pelo ator e colega Guilherme de Pádua e sua esposa Paula Thomaz no dia 28 de dezembro de 1992. Recentemente, o crime voltou à tona com o lançamento do documentário Pacto Brutal, que conta a história do crime que chocou o país na época. A produção conta om materiais exclusivos, como depoimentos de Glória Perez e de Raul Gazolla, viúvo de Daniella. O documentário foi lançado em 21 de julho e está disponível no HBO Max.

