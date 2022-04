God of War agora pode ser jogado nos consoles Xbox

A NVIDIA mais uma vez nos oferece, como todas as quintas-feiras à tarde, a lista com as últimas notícias da NVIDIA GeForce Now, seu serviço de jogos em nuvem que nos permite desfrutar de nossos jogos comprados em lojas de qualquer lugar com uma conexão de Internet como GOG, Steam ou a loja da Epic Games.

The gods must be smiling this #GFNThursday. @SonySantaMonica’s God of War comes to the cloud along with several other games this week. Read more: https://t.co/p58XKDbplI pic.twitter.com/1qKSy3W5Ul — NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) April 21, 2022

Entre os 8 jogos que chegam hoje ao GeForce Now, o que mais se destaca é, como poderia ser de outra forma, God of War, que chegou ao PS4 há alguns anos e que também tem versões para PS5 e, a partir deste ano, para PC, permitindo jogá-lo em nossos computadores e, a partir de agora, também em nossos celulares, tablets e até mesmo nos consoles Xbox One e Xbox Series X|S através do navegador Microsoft Edge.

O GeForce Now é suportado pelo Edge, o navegador usado pelo console de última geração da Microsoft, mas também funciona no Xbox One. Além disso, é compatível com os controles de Xbox.