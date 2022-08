God of War do PlayStation aparece na loja do Xbox

Admitiremos alegremente que adoraríamos ver God of War Ragnarök no Xbox – até Phil Spencer mal pode esperar para jogá-lo ainda este ano – mas, enquanto isso, um tipo muito diferente de jogo God of War apareceu na nossa plataforma!

O jogo é humoristicamente intitulado War Gods Zeus of Child, e sim… não parece ou soa nada bem.

War Gods Zeus of Child é um ótimo jogo de guerra. Destrua todos os inimigos e criaturas com o desafio Zeus War Gods. Mate todos eles com sua arma. Lance ataques com vários combos. Alcance o maior número de mortes de monstros sem morrer. Sinta o poder do deus de advertência.

Então, o que está acontecendo aqui? Vimos esse tipo de coisa de tempos em tempos, com um jogo Mario hilariamente ruim chamado Supertan Marioner 3D Infinity World Adventures aparecendo na Xbox Store no início deste ano, por exemplo.

Eles nunca duram muito tempo, muitas vezes sendo retirados da loja quando a Microsoft descobre sobre eles, então se você quiser experimentar o jogo por si mesmo, provavelmente não terá muito tempo antes que ele desapareça. Então, novamente, você realmente quer pagar por isso?