God of War pode estar chegando aos consoles Xbox

Hoje God of War está comemorando 4 anos desde que foi originalmente lançado e parece que o título chegará a um público ainda maior. Após ser lançado no Steam via PC, agora aparenta estar chegando ao serviço de assinatura da NVIDIA.

Os consoles Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S são capazes de rodar jogos Steam por meio do GeForce NOW, o aplicativo de streaming de jogos da NVIDIA.

A conta oficial NVIDIA GeForce NOW recentemente fez uma postagem bem curiosa. Com o fundo borrado e o personagem à frente removido, fica claro que trata-se de uma imagem de God of War.

can you guess the character? pic.twitter.com/8AF2t8Nyp5 — NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) April 20, 2022

Embora não tenha sido propriamente anunciado, é um teaser por parte da empresa que certamente indica que o título da Santa Monica irá chegar ao serviço de assinatura da NVIDIA.

Já estando disponível no PC, a chegada do jogo ao GeForce NOW certamente abre a possibilidade de mais pessoas poderem aproveitar o jogo, aumentando ainda mais a sua base de jogadores.

Ao contrário de outros serviços de streaming, como o Xbox Game Pass, no Geforce NOW você tem acesso aos seus jogos comprados em outras lojas, como Steam, Epic Games e Uplay, através do Stream.

O Geforce Now possui um plano gratuito, onde você precisa entrar em uma fila antes de jogar e a sessão dura 30 minutos. Já a sessão paga de R$ 44,99 ao mês permite que você jogue por muito mais tempo, além de ter acesso a placas mais potentes com a tecnologia de Ray Tracing.