Goleiro brasileiro Neto troca o Barcelona por time da Premier League

O goleiro brasileiro Neto já tem novo destino. Após deixar o Barcelona sem custos, o jogador foi anunciado neste domingo pelo Bournemouth, da Inglaterra. Ele assinou contrato por uma temporada com o clube da Premier League.

O acordo para sua liberação no Barça foi em comum acordo. Pouco utilizado pelo técnico Xavi, o atleta desejava uma mudança de ares, bem como o time espanhol concordava com sua saída para reduzir a folha salarial do clube.

Neto chegou ao Barcelona no início da temporada 2019/2020. Em sua passagem pelo futebol europeu, defendeu também as cores da Fiorentina, da Juventus e do Valencia. Já no Brasil, ele atuou pelo Athletico-PR.

O arqueiro tem chance de estrear já no próximo sábado, quando o Bournemouth encara o Manchester City, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Na rodada de abertura, a equipe bateu o Aston Villa, por 2 a 0.