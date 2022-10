Goleiro Bruno prega peça em seguidores e aparece de vermelho nas redes

O goleiro Bruno, ex-jogador do Flamengo, voltou a declarar voto, em vídeo publicado neste sábado (15/10) em suas redes sociais, no presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bruno começa o vídeo vestido de blusa e boné vermelhos, e pede para fazer o “L”, em referência ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, adversário de Jair Bolsonaro. Logo em seguida, acrescenta: “O ‘L’ de ladrão, o cara da corrupção, que destruiu o nosso país”.

O goleiro disse também que o petista “não é exemplo para ninguém”. O atleta foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelo homicídio de Eliza Samudio. Condenado a mais de 20 anos de prisão pelo homicídio de Eliza Samudio,

“Lula, sabe qual a diferença entre você e eu? Entre o bandido e o criminoso? Você sabe diferenciar? Vou te dar um exemplo muito claro. O bandido, que no caso é você, vive do crime. Mas eu não vivo do crime. Eu saí há três anos da cadeia e continuo lutando de forma honesta para sustentar minha família. E é por esse motivo que eu voto no Bolsonaro”, declarou o jogador.

