Goleiro de rival do Brasil na Copa do Mundo sofre lesão no tornozelo

Nesta quarta-feira (19/10), o Borussia Monchengladbach anunciou que o goleiro Yann Sommer, da Suíça, rival do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo. O clube alemão não estabeleceu um prazo para o retorno.

“O goleiro Yann Sommer não estará disponível para até novo aviso devido a uma lesão no tornozelo sofrida no jogo da copa em Darmstadt. Aconteceu no quarto minuto: Yann Sommer interceptou um cruzamento do ar e infelizmente torceu o pé esquerdo na aterrissagem. O suíço então tentou jogar novamente, mas aos 13 minutos ele teve que ser substituído por Tobias Sippel”, comunicou o Borussia M’Gladbach, que perdeu por 2 a 1 para o Darmstadt na terça-feira e está eliminado da Copa da Alemanha.

Yann Sommer ganhou destaque nesta temporada pelo desempenho no empate por 1 a 1 de seu time contra o Bayern de Munique, no dia 27 de agosto, pelo Campeonato Alemão. Na ocasião, o suíço realizou 19 defesas e impediu a derrota do Borussia Monchengladbach.

A Suíça será a segunda equipe a enfrentar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar. O jogo está marcado para o dia 28 de novembro, às 13h (de Brasília), no Estádio 974.