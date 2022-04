Goleiro falha, Inter leva virada do Bologna e segue atrás do líder Milan

Nesta quarta-feira, a Internazionale perdeu para o Bologna, fora de casa, por 2 a 1, em partida atrasada da 20ª rodada do Campeonato Italiano. Ivan Perisic marcou para os visitantes no Estádio Renato Dall’Ara, mas Marko Arnautovic e Nicola Sansone, após furada do goleiro, viraram para os mandantes.

Com o resultado, a Inter segue atrás do líder Milan, fica na segunda colocação da Serie A e soma 72 pontos – dois a menos do que o rival, que também jogou 34 partidas. O Bologna, que tem 42 pontos, ocupa a 13ª posição na tabela.

A Internazionale retorna aos gramados no domingo, às 13 horas (de Brasília), quando visita a Udinese. O Bologna, por sua vez, enfrenta a Roma, longe de seus domínios, às 15h45.

O jogo

A Inter de Milão, sob o comando de Simone Inzaghi, iniciou com tudo a partida e abriu o placar ainda aos três minutos do primeiro tempo, com um golaço. Perisic aproveitou cobrança de lateral, deu uma caneta no marcador e, da entrada da área, bateu forte, acertando o ângulo esquerdo do goleiro.

Já a equipe treinada por Miroslav Tanjga, auxiliar de Sinisa Mihajlovic, apostou nos contra-ataques e conseguiu o empate aos 28 minutos. Arnautovic recebeu cruzamento na medida de Musa Barrow, subiu mais do que os oponentes e marcou um belo gol de cabeça.

Os visitantes foram melhores na etapa complementar: dominaram a posse de bola e finalizaram com maior frequência. No entanto, a Internazionale não teve bom aproveitamento nas tentativas e ainda levou um gol do Bologna aos 37 minutos.

Após lateral cobrado, o goleiro Andrei Radu tentou tocar para um companheiro, mas furou. A bola seguiu em direção à meta e Sansone, já embaixo da trave, só a empurrou para o fundo das redes. Com o revés, a Inter perdeu uma ótima chance de assumir a liderança do campeonato com quatro rodadas restantes.

Confira outros resultados da Serie A desta quarta-feira:

Fiorentina 0 x 4 Udinese

Atalanta 4 x 4 Torino