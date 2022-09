Goleiros brilham no Barradão e Vitória fica no 0 x 0 com o ABC

Não faltaram oportunidades, mas a torcida rubro-negra que lotou o Barradão na tarde deste domingo (4) viu o Vitória sair com o placar zerado diante do ABC, pela terceira rodada da segunda fase na Série C. O empate manteve o Leão em terceiro lugar com quatro pontos conquistados, dois atrás do Figueirense que tem seis. O ABC lidera a chave com sete pontos.

Dentro de campo os destaques ficaram nas metas dos dois times. Dalton, pelo lado rubro-negro, e Matheus Nogueira, no gol do ABC, foram fundamentais para selar o empate e protagonizaram grandes defesas, tanto no primeiro tempo, quanto no segundo. Até os últimos minutos de jogo o placar permanecia totalmente em aberto no Barradão, e que terminou com vaias da torcida mandante após o apito final.

O técnico João Burse veio a campo com duas mudanças em relação ao onze inicial do último fim de semana, na goleada sofrida diante do Figueirense. O lateral Guilherme Lazaroni e o meia Gabriel Honório foram promovidos ao time titular, como era esperado após os treinamentos da semana, entrando nas vagas de Sanchez e Luidy.

E o meio-campista, apesar de não estar numa grande tarde, foi um dos que buscou as finalizações fora da área como a principal ferramenta para tentar abrir o placar no Barradão. Mas a falta de pontaria foi um problema vivido não só por Honório, mas também pelo time do Vitória durante os 90 minutos.

As duas linhas de quatro marcadores montadas pelo técnico do ABC, Fernando Marchiori, deram trabalho ao meio-campo do Leão. Dionísio e Eduardo não encontraram espaço para trabalhar a bola pelo chão para acionar Tréllez e Rafinha, artilheiros da equipe na Série C. E a estratégia do visitante era justamente esperar o adversário ir para cima e tentar responder nos contra-ataques.

No segundo tempo o desenho da partida ficou ainda mais claro, com as mudanças bastante ofensivas promovidas por Burse, que colocou Rodrigão, Hitalo, Luidy e Dinei no ataque. Isso tornou a defesa mais exposta e, para parte do torcedor, o goleiro Dalton estava inspirado e não deixou o placar reverso ser construído.

Para seguir vivo na briga pela vaga na Série B, o Vitória precisa vencer o ABC no próximo fim de semana, dessa vez fora de casa. A bola no sábado (10), às 17h, no Fraquesirão.