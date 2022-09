Gols contra a Jamaica colocam Messi no top 3 de artilheiros por seleções

O astro argentino Lionel Messi adicionou mais um feito à sua vasta galeria de marcas históricas. Ao marcar dois gols na vitória da seleção argentina diante da Jamaica por 3 a 0, em amistoso pré-Copa do Mundo, o jogador entrou em um seleto grupo dos maiores artilheiros por seleções.

Com 90 gols pela Argentina, o meia-atacante agora ocupa o terceiro lugar no ranking. Ele está atrás apenas de Ali Daei, que soma 109 tentos por Irã, e Cristiano Ronaldo, com 117 gols pela seleção de Portugal.

Além da marca goleadora, Messi alcançou 100 vitórias pela Seleção nacional e se colocou no top 5 de atletas com mais triunfos por seus respectivos países.

Messi está em quinto lugar no quesito, atrás do mexicano Andrés Guardado, com 102, CR7, com 112 vitórias por Portugal, Iker Casillas e Sergio Ramos, com 121 e 131 vitórias pela Espanha, respectivamente.

Liderado pelo craque, a Argentina chega embalada ao Mundial do Catar, acumulando uma invencibilidade de 35 jogos. A equipe está no grupo C do Mundial, ao lado da Polônia, México e Arábia Saudita, e sua estreia na Copa do Mundo está prevista para o dia 22 de novembro, diante dos sauditas.