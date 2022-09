Google anuncia encerramento do Stadia e xCloud continua crescendo

Stadia, o serviço de streaming de jogos do Google, não teve um ciclo de vida muito fácil. Após uma lenta adesão por parte dos usuários, a Google acabou encerrando sua divisão de desenvolvimento de jogos. Agora parece que chegou o fim definitivo do serviço.

A Google anunciou que a partir de 18 de Janeiro de 2023 os servidores do Stadia serão completamente desligados, sendo impossível continuar jogando. Os jogadores que gastaram dinheiro no serviço através do Google Store terão todo seu dinheiro reembolsado, tanto em compras de jogos quanto de hardware.

Alguns anos atrás, também lançamos um serviço de jogos para o consumidor, Stadia. E embora a abordagem do Stadia para o streaming de jogos para consumidores tenha sido construída em uma base tecnológica forte, ela não ganhou a tração com os usuários que esperávamos, então tomamos a difícil decisão de começar a descontinuar nosso serviço de streaming Stadia.

Com o encerramento do Stadia, os funcionários serão distribuídos para outras partes da companhia, enquanto a tecnologia de streaming será usada em outras partes do Google, como Youtube e Google Play, além de ser disponibilizado para parceiros de jogos.

Diferente de serviços como Xbox Game Pass (xCloud) onde você paga uma taxa para ter acesso a toda biblioteca ou o Geforce NOW onde você tem acesso a seus jogos em outras lojas, o Stadia vendia os próprios jogos dentro do serviço.

O Google já demonstrou diversas vezes no passado a tendência de fechar projetos que não estavam pegando força, então era apenas questão de tempo até o Stadia ter seu fim decretado.