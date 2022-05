Google cria cursos de Análise de Dados, Gestão de Projetos e UX Design

Com o objetivo de capacitar novos profissionais para oportunidades em áreas como a de tecnologia no Brasil, o Google lança três novos cursos profissionalizantes com certificado por meio da plataforma do Coursera.

A partir de agora, interessados em Análises de Dados, Gestão de Projetos e UX Design podem se inscrever no site. A formação é paga e conta com legendas em português. Além disso, todas as opções de cursos não exigem conhecimento específico anterior e são voltados para quem busca entrar no mercado de trabalho, mudar de área profissional ou avançar na carreira.

As Certificações Profissionais do Google fazem parte do programa Cresça com o Google, projeto que agrega produtos, plataformas e serviços para ajudar pessoas e negócios a desenvolverem-se no mercado profissional. A ideia central é fornecer habilidades digitais práticas e técnicas para ajudar pessoas e negócios.

“Quando as pessoas aprendem a aproveitar ao máximo a web, é incrível o quanto indivíduos, empresas e economias inteiras podem crescer. Queremos que todos tenham as habilidades digitais necessárias para se beneficiar da revolução tecnológica e compartilhar desse crescimento, contribuindo para a recuperação econômica do país, algo de suma importância neste momento”, afirma Susana Ayarza, diretora de Marketing do Google no Brasil.

Os cursos serão 100% on-line, com cronograma flexível e duração a depender da disponibilidade do aluno, com 200 horas ou mais.

Em Análise de Dados, os participantes terão uma capacitação voltada exclusivamente para a coleta e o gerenciamento de informações que possam alimentar análises e subsidiar as tomadas de decisão.

Quem desejar fazer o de Gestão de Projetos estará preparado para definir planos, gerenciar pessoas e promover mudanças considerando riscos durante os processos de entrega de produtos, serviços e outros resultados em uma organização.

Já os inscritos em UX Design estudarão a interação de usuários em sites, aplicativos e com objetos físicos com a finalidade de tornar essas experiências úteis, agradáveis e acessíveis.

Faça sua inscrição no link.

