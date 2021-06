Google quer sistema de rastreio para rivalizar com Apple

Tecnologia



Publicado em 21 de jun de 2021 e atualizado às 12:09

O Google estaria desenvolvendo um serviço de rastreio de aparelhos eletrônicos tão completo quanto o Buscar da Apple. A ideia seria otimizar a ferramenta Encontre meu dispositivo” e torná-la capaz de achar celulares Android perdidos ou roubados, mesmo quando estiverem desconectados da internet. É o que indicam as linhas de códigos encontradas na API da versão 21.24.13 do Google Play Services.

Os dispositivos da Apple compõem uma grande rede que se ajuda e retroalimenta, no sentido de localizar aparelhos que estejam perdidos – mesmo que não haja internet. O recém-lançado rastreador AirTag se vale desta tecnologia para dizer onde estão mochilas, chaves e outros pertences.

O Google, por sua vez, parece que almeja fazer o mesmo, valendo-se também da massiva presença de celulares conectados pelo globo que possuem o Google Play Services instalado. Mesmo sem nenhum comentário da companhia, é possível imaginar que este processo deva ocorrer com total privacidade do usuário, ou seja, não seria possível que curiosos localizem o smartphone sem a permissão do dono.

Por enquanto, o aplicativo Google Find My Device pode encontrar apenas o celular do próprio usuário, aquele que está cadastrado em sua conta Google, por meio do GPS – tal qual o Buscar do iPhone no começo.

Apesar de o código ter sido encontrado em uma versão recente da API do Google Play Services, isso não necessariamente significa que o serviço já esteja pronto para ser lançado. Portanto, não há uma data de previsão para que esta atualização chegue ao usuário final.

Vale dizer também que, até o momento, o Google não confirmou tais informações.

Com informações de XDA Developers