Em sua nona edição do estudo “The Most Influential Brands” no Brasil, a Ipsos divulgou nesta terça-feira (12) o ranking das 10 marcas mais influentes em 2021. O destaque desta edição ficou para as empresas ligadas ao universo digital e tecnologia. Companhias nacionais também entraram para o ranking. O CEO da Ipsos no Brasil, Marcos […]