Gota d’água?! Luana Piovani revela real motivo de término com Pedro Scooby e choca fãs

Segundo informações do “Em Off“, durante o documentário de Pedro Scooby, a atriz Luana Piovani surpreendeu os fãs e internautas, após revelar um dos motivos que a fizeram oficializar o término com o surfista. Os dois romperam o casamento em 2019, após oito anos juntos.

Na ocasião, ela explicou que o atleta não cumpriu com um combinado entre eles: “A única coisa que ele tinha responsabilidade era de renovar o nosso AirBNB. E aí um dia ele me liga pedindo desculpas porque ele tinha esquecido de renovar o AirBNB e eu tinha até meio-dia do outro dia pra mudar de casa, porque a casa já tinha sido alugada”, disse.

Em seguida, ela explicou que o atrito foi a gota d’água para o fim da relação: “Com 3 crianças, 12 malas. Quando eu desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, botei na mesa e falei: ‘O meu casamento acabou de acabar’”, finalizou.

Luana Piovani rasga o verbo sobre Boninho Recentemente, durante entrevista à revista “Veja”, Luana Piovani explicou o motivo dos atritos que teve com o diretor do BBB, Boninho, após não ceder a imagem dos filhos para o até então participante do reality, Pedro Scooby.

Ben, Liz e Dom, que são frutos do antigo relacionamento do casal, foram convidados para mandar um vídeo em apoio ao surfista, que estava confinado no programa. No entanto, a atriz não autorizou o direito de imagem das crianças.

Com as exigências do contrato, Luana preferiu fazer uma recusa: “Poder tenho eu, que não preciso nem dele nem da Globo. Já precisei, [hoje] não mais”, disse ela na ocasião.

