Gotham Knights rodará 30 FPS no Xbox Series X|S

Com a chegada da mais nova geração de consoles, os jogos vêm cada vez mais adotando a opção de oferecer aos jogadores um modo performance, onde podem desfrutar dos jogos com um framerate de 60 FPS.

Um dos próximos grandes lançamentos é Gotham Knights, o qual colocará os jogadores no papel dos ajudantes do Batman – Asa Noturna, Capuz Vermelho, Batgirl e Robin. Sendo um jogo de ação, muitos devem preferir uma melhor performance do que resolução.

Infelizmente Fleur Marty, a produtora executiva da Warner Bros Games Montreal, recentemente confirmou que o jogo não contará com um modo performance, estando disponível apenas para ser jogado em 30 FPS nos consoles Xbox Series X|S.

Sei que muitos de vocês estão se perguntando sobre a disponibilidade de um modo de desempenho para Gotham Knights nos consoles. Devido aos tipos de recursos que temos em nosso jogo, como fornecer uma experiência cooperativa totalmente livre em nosso mundo aberto altamente detalhado, não é tão simples quanto diminuir a resolução e obter um FPS mais alto.

Por esse motivo, nosso jogo não tem uma opção de alternar entre desempenho e qualidade, rodando a 30FPS nos consoles.

Gotham Knights traz uma Gotham City tomada pelo crime, onde o Batman está morto. Agora tudo depende da família Batman. Entre no controle de Batgirl, Asa Noturna, Capuz Vermelho ou Robin – sozinho ou na companhia de um amigo – para proteger a cidade.

Resolva mistérios, os quais conectam os capítulos mais sombrios da história da cidade, e derrote vilões clássicos em confrontos épicos, enquanto tenta se tornar o novo Cavaleiro das Trevas, tudo isso sozinho ou com seus amigos.

Gotham Knights será lançado em 25 de Outubro para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.