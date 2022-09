Gottino se emociona ao ler texto de mãe que perdeu a filha: “Que mensagem forte”

Durante o Balanço Geral da última quarta-feira (28), Reinaldo Gottino chorou ao vivo ao ler um texto que uma mãe escreveu após perder a filha de apenas 13 anos morta por uma amiga.

A emocionante mensagem da mulher, chamava a filha de “companheira”, “amiga” e fã de “Chiquititas”. Além disso, o texto relatava que o pai da garota morta já havia falecido: “Descanse nos braços do papai Marcelo, eu cuidei de ti por 13 anos, e agora ele vai te cuidar pela eternidade”, escreveu a mãe

Ao perceber que a mulher havia não só pedido a herdeira como também seu marido, Gottino caiu no choro: “Que mensagem forte. Essa moça que escreve, ela perdeu a filha e já tinha perdido o marido? Meu Deus do céu. Os meus sentimentos a você, mãe, que perdeu a tua filha querida com tão pouca idade”, disse ele, completamente emocionado.

