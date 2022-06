GOV.BR atinge 130 milhões de usuários

O número equivale a 80% da população acima de 18 anos no país. Plataforma de relacionamento do governo brasileiro com o cidadão é fenômeno reconhecido mundialmente e conta com canais de acesso unificados e inserção de perfis para facilitar ainda mais a vida das pessoas durante a navegação.

Cento e trinta milhões de pessoas já são usuárias do GOV.BR, plataforma de relacionamento do governo brasileiro com o cidadão que reúne hoje 4.900 serviços. É o equivalente a 80% da população acima de 18 anos no país. Por intermédio do GOV.BR, serviços de forte impacto econômico-social passaram a ser acessados de forma mais fácil, ágil e cômoda pela população, como as carteiras digitais de trânsito e de trabalho, Abono Salarial, Certificado de Vacinação, Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), além do Valores a Receber, do Banco Central, entre tantos outros.

“Saímos praticamente do zero, quando assumimos esta gestão, para 130 milhões de pessoas cadastradas no GOV.BR! É um aumento de mais de 70 vezes nestes três anos e um avanço reconhecido por organismos internacionais, como o Banco Mundial, que identificou o Brasil como o líder em governo digital nas Américas e entre os países com mais de 100 milhões de habitantes”, ressalta o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, referindo-se ao GovTech Maturity Index, que avaliou 198 economias no mundo. “O GOV.BR combate a burocracia, através da transformação digital do Estado, levando a melhoria estrutural da administração pública”.

Efeito desse avanço ao longo dos últimos anos foi a popularização do acesso a serviços digitais. Atualmente, 75% dos serviços do governo estão digitalizados. A plataforma GOV.BR foi se aperfeiçoando ainda mais e, este ano, teve a inserção de diferentes perfis de usuários: empreendedor, motorista, trabalhador e o mais novo perfil de estudante. Ao ingressar neles, o usuário encontra um rol de serviços listados. É uma forma lógica e intuitiva de acesso aos serviços de maior interesse, de acordo com seu próprio perfil e momento de vida.

Hoje, 40 milhões dos usuários do GOV.BR já têm nível prata ou ouro no acesso, o que possibilita a utilização de serviços que exigem maior segurança, inclusive contra fraudes – é o caso do acesso ao e-CAC da Receita Federal e do Valores a Receber.

Unificação de canais

Para simplificar ainda mais o uso do GOV.BR, a plataforma começou também este ano a integração de seus canais de acesso. Agora, com a integração, o usuário entra na conta e ainda permanece na mesma página que estava consultando na plataforma. Fica mais simples e cômodo na navegação pela plataforma.

Usuária do GOV.BR, a psicóloga e microempresária Janaina Botelho de Sousa, 41 anos, de Brasília (DF), atesta o quanto o acesso a serviços se tornou mais fácil para o cidadão. “Hoje tenho tudo no digital e agora, já como MEI (microempreendedor individual), tenho usado muito o GOV.BR e faço tudo sem sair de casa. Ganho em tempo e em custo de gasolina, porque não preciso mais ficar indo a lugar algum para resolver as questões”, destaca a empreendedora.

Por | Gov.br