Governo anuncia novo bloqueio de R$ 2,6 bilhões no orçamento deste ano

O governo anunciou, nesta quinta-feira, um novo bloqueio de R$ 2,6 bilhões no orçamento deste ano. Com isso, chega a R$ 10,5 bilhões o total que deve ser contingenciado em 2022.

O Ministério da Economia não detalhou quais ministérios devem sofrer o corte, mas o secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, afirmou que devem ser bloqueados recursos que ainda não foram comprometidos com alguma política pública.

O secretário Esteves Colnago destacou que houve um aumento inesperado das despesas previdenciárias e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O novo bloqueio do orçamento ocorre nove dias após o governo anunciar a liberação de mais de R$ 3,5 bilhões para emendas parlamentares.

Apesar do anúncio, a equipe econômica ressaltou que espera que a arrecadação de impostos siga forte até o fim do ano, sendo esse contingenciamento necessário para cumprir o teto de gastos, regra fiscal que limita as despesas da União.

Brasília Nádia Faggiani/ Sumaia Villela Lucas Pordeus León – repórter da Rádio Nacional