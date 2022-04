Governo anuncia R$ 300 mi para fomento da agricultura familiar

Em solenidade realizada no auditório da Secretaria de

Infraestrutura do Estado (Seinfra), o governador Rui Costa (PT) anunciou a

autorização de investimentos da ordem de R$ 300 milhões no segmento da

agricultura familiar. Os recursos serão investidos através de acordos de

cooperação técnica e editais publicados pelas secretarias estaduais de

Desenvolvimento Rural, de Políticas para as Mulheres e da Educação.

O maior investimento previsto entre os eventos de hoje é a

Chamada Pública de ATER biomas 2022 – 2026, por meio da qual serão investidos

R$ 246 milhões. A iniciativa pretende fortalecer as diversas cadeias produtivas

da agricultura familiar, consolidado o trabalho de assistência técnica e

extensão rural em cada bioma e garantir o desenvolvimento produtivo e a

elevação da renda de famílias que vivem no campo. Serão beneficiárias do objeto

desta Chamada Pública 35.840 famílias de agricultores.

Outras iniciativas

O chefe do Executivo também autorizou a tramitação de

projetos para empréstimos internacionais no valor de R$ 150 milhões e entregou

três títulos de reconhecimento de Comunidades Tradicionais Remanescentes de

Quilombolas e dois Contratos de Concessão de direito real de uso em comunidades

de fundo e fecho de pasto.