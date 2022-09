Governo aumenta previsão de crescimento do PIB para 2,7%

O governo federal aumentou a previsão de crescimento da economia e reduziu a expectativa para a inflação de 2022. A revisão apresentada nesta quinta-feira (15) pelo Ministério da Economia aumentou de 2% para 2,7% a previsão de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, para este ano.

O chefe de estudos econômicos da Secretaria de Política Econômica do ministério, Rogério Boueri, justificou que a nova previsão reflete o aquecimento da economia acima do esperado.

Já o mercado financeiro prevê um crescimento um pouco menor para 2022, de 2,3% do PIB, segundo o Boletim Focus.

Em relação à inflação, o governo reduziu a previsão de crescimento do IPCA de 7,2% para 6,3% neste ano. Pesou nessa decisão, principalmente, a queda no valor dos combustíveis e a desaceleração da inflação dos serviços, conforme explicou o assessor do Ministério da Economia, Rogério Boueri.

A inflação dos alimentos e bebidas fechou o mês de agosto com um IPCA acumulado de 13% nos últimos 12 meses.

Para 2023, o Ministério da Economia manteve a previsão de crescimento do PIB de 2,5% e de inflação de 4,5%, medida pelo IPCA.

