Governo baiano prorroga pagamento de IPVA 2020 e 2021 para três categorias; veja quais

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou nesta quinta-feira (18) a prorrogação do prazo de pagamento do IPVA de 2020 e 2021, devido à pandemia de Covid-19. A medida, no entanto, só valerá para três segmentos: transporte escolar, autoescolas e carros de turismo.

Segundo Rui, o imposto referente ao ano ano passado poderá ser quitado em 2022. Já o IPVA relativo a este ano pode ser pago em 2023. Para ter acesso a esta vantagem, os veículos precisam estar cadastrados junto ao Departamento de Trânsito da Bahia (Detran). O objetivo é evitar que pessoas que façam a atividade de forma clandestina ou informal se beneficiem da medida. As regras serão detalhadas em decreto a ser publicado pelo governo no Diário Oficlal do Estado,

Ao falar sobre a limitação para as três categorias, o governador Rui Costa justificou que estas foram as mais atingidas economicamente pela pandemia.

“Em momento nenhum, o estado suspendeu táxi de circular, aplicativo de carro. Todo mundo teve horários restringidos de circular na rua, mas não foi suspensa a atividade, diferente do transporte escolar que as escolas foram suspensas. Não tem como o transporte funcionar se as escolas não estão funcionando… então houve uma ação do estado no sentido de suspender essas atividades”, explicou.

Além do anúncio sobre o IPVA, o governador divulgou, em transmissão ao vivo nas redes sociais no fim da manhã, novas medidas do programa Estado Solidário, implantado para garantir apoio à população baiana em diversos setores neste período de agravamento da pandemia.

