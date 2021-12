Governo da Bahia recupera estradas e vistoria imóveis afetados pela chuva

Destaque



Publicado em 23 de dez de 2021 e atualizado às 12:51

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

O Governo Estado segue com uma série de ações articuladas entre diferentes órgãos para atender à população atingida pelas chuvas, especialmente na região do Extremo Sul. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) realiza serviço de recuperação em rodovias e pontes, além da ativação de sinal celular. Já a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Urbano (Sedur) já vistoriou, até quarta-feira (dia 22), 188 imóveis na sede e zona rural do município de Veredas.

A partir das informações coletadas pelas equipes da Conder, será possível planejar as ações para a recuperação dos pontos que tiveram danos menores, sem comprometimento da estrutura, assim como a construção das novas casas, que deve ocorrer em áreas com maior segurança e menor risco de novos alagamentos.

Recuperação de estradas

Na infraestrutura, 14 ações em diferentes locais já foram feitas, como a restauração de pontos da BA-284, da BR-489 e da BA-290, em Jucuruçu; ou estão em andamento, a exemplo da limpeza das ruas de Prado. O objetivo é permitir o deslocamento entre as cidades atingidas para facilitar o transporte de moradores, recebimento de doações e ajuda humanitária na região.

O tráfego de veículos no KM 17 da BA-284, de Itamaraju até Jucuruçu, já foi liberado na tarde da quarta-feira. A recuperação do desvio provisório, que rompeu neste trecho, está em fase final e permitiu o retorno do trânsito no local. Nesta rodovia, em outros dois pontos, no KM 10 e no KM 30 também precisaram ser construídos desvios provisórios para possibilitar a circulação de automóveis depois que a pista cedeu.

Na BR-489, os quebra-molas nos KMs 02 e 13, entre Itamaraju e Prado, foram implantados hoje para o controle de velocidade. Os três pontos da rodovia, incluindo o KM 15, estão devidamente sinalizados. A passagem de veículos nesses locais é feita por desvios provisórios implantados ao lado da pista. A BA-290, que liga Teixeira Freitas a Alcobaça, é mais uma via que precisou passar por manutenção em caráter emergencial, após deslizamento de terra e queda de árvores.

Outras ações permanecem em execução no município de Prado. A manutenção da ponte de acesso à cidade, na BA-001, que teve uma das cabeceiras recuperada após ceder, a restauração do pavimento intertravado e a limpeza das ruas estão em andamento. O trabalho é fruto da parceria entre a Secretaria de Infraestrutura e o Consórcio do Extremo Sul (Construir), que também realizam a retirada de entulho e resíduos de terra carregados pela água no distrito de Nova Alegria, em Itamaraju. Para auxiliar nos trabalhos na região, a Seinfra entregou novos equipamentos, a exemplo de motoniveladoras e tratores, ao Construir na última segunda-feira (21).

Em Jucuruçu, o sinal de celular foi ativado temporariamente no distrito de Coqueiros na última terça-feira (21), para auxiliar na operação especial do Governo da Bahia no Extremo Sul do estado. A implantação da Estação Rádio Base (ERB) móvel na localidade foi um pedido da Seinfra à operadora Claro para ajudar no atendimento aos moradores de Coqueiros, principalmente na área de Saúde.

No Extremo Sul baiano, a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura trabalha com cerca de 40 profissionais e um total de 15 maquinários, como retroescavadeiras, caçambas e equipamentos de patrolamento. As ações ocorrem há duas semanas para permitir condições de trafegabilidade nos locais afetados durante o período chuvoso.

Aeródromos Públicos

A Seinfra realiza o monitoramento dos equipamentos aeroviários públicos de Prado, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Ilhéus e Comandatuba, diariamente, a fim de auxiliar no atendimento à população do Extremo Sul baiano. Os aeródromos em atividade facilitam a operação de socorro às vitimas na região, ajudam no transporte das doações de alimentos e roupas para os moradores.