Governo da Bahia segue com obras de infraestrutura e mapeamento de áreas afetadas pela chuva

Publicado em 23 de dez de 2021 e atualizado às 12:49

As ações emergenciais na área de Infraestrutura permanecem sendo feitas pelo Governo da Bahia, na região do Extremo Sul do estado, afetada pelas fortes chuvas deste mês de dezembro.

Em Prado, a manutenção da ponte de acesso ao município, na BA-001, e do pavimento intertravado, além da limpeza das ruas, continuam em execução nesta quarta-feira (22). A realização dos serviços é fruto da parceria entre a Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) e o Consórcio do Extremo Sul (Construir).

Outras intervenções na região também são promovidas pela Seinfra. Em Itamaraju, o tráfego de veículos no KM 17 da BA-284, que faz a ligação com Jucuruçu, tem a previsão de ser liberado até o final do dia hoje (22). A recuperação do desvio provisório, que rompeu neste trecho da rodovia, está em andamento.

Na BR-489, os quebra-molas nos KMs 02 e 13, entre Itamaraju e Prado, devem ser implantados nesta quarta (2) para o controle de velocidade na via. Os três pontos da rodovia atingidos durante o período chuvoso, incluindo o KM 15, já se encontram devidamente sinalizados.

Telefonia celular

A ativação provisória de sinal de celular no distrito de Coqueiros, em Jucuruçu, para ajudar na operação especial do Governo do Estado no Extremo Sul baiano ocorreu na terça-feira (21). A instalação da Estação Rádio Base (ERB) móvel na localidade foi um pedido da Secretaria de Infraestrutura do Estado à Operadora Claro, para facilitar no atendimento aos moradores da região, principalmente na área da Saúde.

Mapeamento Conder

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), concluiu o mapeamento de mais um município atingido pelas enchentes no sul e extremo sul da Bahia. As equipes do Social e de Engenharia, em parceria com a Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal, mapearam 15 áreas no municípiode Prado. Foram detectados 231 imóveis afetados. Deste total, apenas um foi destruído pelas fortes chuvas. Além disso, foi identificada a necessidade de remanejamento de 168 edificações para áreas com maior segurança e menor risco de novos alagamentos.

O trabalho de mapeamento da Conder começou há uma semana e identifica as áreas mais afetadas pelas enchentes. Depois dessa coleta inicial de dados, a etapa seguinte será de estudos topográficos, considerando todas as variantes para a elaboração de projeto que irá possibilitar o início das obras de recuperação de moradias e pontos comerciais, que não foram destruídos, assim como a construção de novos imóveis em áreas seguras.

Durante este período, a Conder finalizou também o recolhimento de informações no município de Medeiros Neto, onde foram mapeadas 10 poligonais, totalizando 1.185 imóveis. O Centro Comercial da cidade foi a área mais afetada pela chuva. Foram danificadas 401 edificações; sendo 212 comerciais, 175 residenciais, cinco mistas e 14 institucionais. Sete imóveis ficaram totalmente destruídos.

Em Jucuruçu, o trabalho de mapeamento também já foi concluído. Nas áreas impactadas foram identificados 500 imóveis, 49 deles foram destruídos. Houve o cadastramento de 371 residências, 41 estabelecimentos comerciais, 12 edificações institucionais e 27 imóveis com função mista, sendo parte residencial e parte pequeno comércio.

Os trabalhos de recuperação dos imóveis serão executados em parceria entre o Governo do Estado e os consórcios intermunicipais de Infraestrutura.

