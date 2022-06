Governo de PE sanciona auxílio de R$ 1,5 mil a desabrigados após tragédia por chuvas

O Estado de Pernambuco concede um benefício único, chamado de “Auxílio Pernambuco“, de R$ 1,5 mil às famílias desabrigadas por causa das enxurradas e deslizamento de terra provocados pelas fortes chuvas que ocorrem há mais de duas semanas no território. Os dependentes das vítimas fatais passarão a receber pensão vitalícia de um salário mínimo. Atualmente, Segundo o último boletim oficial divulgado pela Defesa Civil, pelo menos 9.134 pessoas estão desabrigadas e outras 119.523 estão desalojadas neste momento.

A iniciativa para concessão dos recursos foi do governador Paulo Câmara (PSB), que, no dia 3 de junho, enviou em caráter de emergência à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) dois projetos de lei para assistência às vítimas das chuvas. O Auxílio Pernambuco será direcionado para as famílias em situação de extrema pobreza que estão desabrigadas, desalojadas ou perderam bens em consequência dos deslizamentos de barreiras e alagamentos. Serão R$ 125 milhões do Tesouro Estadual mobilizados para a iniciativa, segundo o governo, deverá beneficiar 82 mil famílias dos 34 municípios que declararam situação de emergência. A Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ) fica responsável por entrar em contato com os beneficiários das novas medidas, para incluí-los na lista de pensionistas especiais do Estado.

“Hoje encerramos as buscas pelas pessoas desaparecidas. Quero prestar minha solidariedade aos familiares das 128 vítimas e informar que estamos decretando luto oficial de três dias em memória dessas pessoas. Vamos repassar cerca de R$ 120 milhões aos municípios em situação de emergência para que seja pago o Auxílio Pernambuco às famílias prejudicadas”, afirmou Câmara. O governador informou ainda que o suporte às prefeituras para os trabalhos de restabelecimento dos acessos e dos serviços públicos continua, com o apoio das secretarias estaduais.

Lista dos municípios beneficiados e os quantitativos a serem destinados

Recife – R$ 33.051.902,05

Jaboatão dos Guararapes – R$ 18.625.044,23

Olinda – R$ 11.445.163,19

Paulista – R$ 9.863.584,11

Cabo de Santo Agostinho – R$ 5.908.238,60

Abreu e Lima – R$ 4.306.327,47

Igarassu – R$ 4.286.630,80

Camaragibe – R$ 3.882.658,45

São Lourenço da Mata – R$ 3.481.481,76

Goiana – R$ 2.724.113,02

Palmares – R$ 2.433.491,83

Escada – R$ 2.312.516,15

Moreno – R$ 2.171.843,80

Paudalho – R$ 2.090.769,77

Limoeiro – R$ 1.933.196,41

Timbaúba – R$ 1.767.363,15

Bom Jardim – R$ 1.759.992,79

Aliança – R$ 1.644.862,57

Passira – R$ 1.151.047,99

Sirinhaém – R$ 1.073.659,14

Glória do Goitá – R$ 1.069.084,43

Nazaré da Mata – R$ 1.052.310,49

Pombos – R$ 1.045.321,35

Vicência – R$ 850.514,92

Macaparana – R$ 801.209,71

Chã Grande – R$ 799.049,43

Araçoiaba – R$ 702.599,29

São José da Coroa Grande – R$ 688.366,85

Lagoa do Carro – R$ 638.426,26

São Vicente Férrer – R$ 608.944,80

Tracunhaém – R$ 530.285,19