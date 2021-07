Governo decide privatizar 100% dos Correios em um único leilão

Giro no Mundo



Publicado em 6 de jul de 2021 e atualizado às 12:38

O Ministério da Economia decidiu pelo modelo de privatização total dos Correios, de modo que a União se desfaça de 100% do capital da empresa. De acordo com o jornal O Globo, a pasta quer ver a proposta aprovada na Câmara dos Deputados já na semana que vem.

A informação foi apurada junto ao secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord.

Esse modelo adotado nos Correios difere do da Eletrobras e do que foi feito recentemente na BR Distribuidora, ex-subsidiária da Petrobras, baseados em operações no mercado de capitais.

Segundo a reportagem, a expectativa é de que a venda dos Correios gere mudanças na regulação do setor postal, que passaria a se tornar uma atribuição da Anatel com outro nome.

