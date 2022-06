Governo do Distrito Federal volta a recomendar uso de máscaras em locais fechados

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal voltou a recomendar o uso de máscaras em locais fechados, públicos e de aglomeração. Segundo o que foi divulgado em uma escala matriz, nos últimos 14 dias, subiu cerca de 24 pontos, o que é considerado um alto risco de contaminação. Durante a pandemia de Covid-19, 11.692 pessoas morreram em decorrência da doença aqui em Brasília. Na mesma quinta-feira, 2, o governador Ibaneis Rocha respondeu uma nota dizendo que não vê qualquer necessidade de aplicar restrições . Ou seja, da volta e usar o equipamento de segurança a fim de contar a contaminação e evitar a disseminação do vírus. No Rio de Janeiro, quatro universidades federais voltaram a utilizar o equipamento dentro de sala de aula. Em outros estados, a mesma recomendação já foi feita, porém não foi atendida. Os casos continuam sendo monitorados e resta saber se será obrigatório o uso de máscaras no Distrito Federal.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro