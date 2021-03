Governo do Estado, federações e sindicatos rurais debatem estratégias para agricultura familiar da Bahia

Reforçar o trabalho integrado em prol das políticas públicas, que impulsionam a agricultura familiar. Esse foi um dos objetivos da reunião on-line realizada, nesta terça-feira (30), com dirigentes da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e mais de 200 representantes de federações e sindicatos rurais da Bahia.

O secretário da SDR, Josias Gomes, explicou a estratégia da SDR, intitulada de Parceria Mais Forte, Juntos para Alimentar a Bahia, que consiste na articulação e execução de ações conjuntas entre Governo do Estado, Prefeituras, Consórcios Públicos e Organizações da Sociedade Civil, em prol da agricultura familiar.

“Partilhar nossas iniciativas com as federações e sindicatos é uma forma de cada vez mais estarmos em contato com as pessoas, que nos ajudam a fazer a interlocução com os agricultores familiares, pois o nosso objetivo é sempre contribuir para melhora de renda e qualidade de vida das famílias agricultoras”, sinalizou Gomes.

Wilson Dias, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR/SDR), observou que o trabalho realizado de maneira “adensada e integrada” é o caminho para garantir êxito nas iniciativas no desenvolvimento rural: “Procuramos incorporar a base de representação dos agricultores familiares da Bahia, na operacionalização da parceria mais forte enquanto estratégia de desenvolvimento rural sustentável. Eles estarão nos conselhos municipais, nas cooperativas, nas associações e nos próprios sindicatos, ajudando na engrenagem desse grande motor da economia baiana”.

SIR

Durante a reunião houve a apresentação do Sistema de Informações Rurais (SIR), que reforça o monitoramento da execução de políticas públicas para o desenvolvimento rural. A ferramenta possibilita acesso aos dados sobre o contexto socioeconômico rural de cada município baiano, bem como as ações e projetos executados pela SDR nos municípios.

De acordo com João da Cruz, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-Bahia), o conjunto de informações do SIR ajudará na continuidade do projeto de sustentabilidade à agricultura familiar, fortalecendo as instituições, os movimentos sociais e os sindicais: “Produzimos alimentos de forma saudável e sabemos o quão é importante a comercialização dos mesmos, na economia local e na geração de renda para famílias”.

O coordenador da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado da Bahia (Fetraf BA), Rosival Leite, avaliou que o encontro on-line demonstra o compromisso da SDR com a agricultura familiar: “Essa junção de esforços, entre secretaria e Fetraf, irá alterar positivamente os quadros dos agricultores familiares na Bahia, no tangente às questões produtivas, regularização fundiária, assistência técnica, agroindustrialização e comercialização, além de outras frentes importantes que elevam a condição do nosso povo”.

Assessoria de Comunicação SDR/CAR