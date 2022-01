Governo do estado monitora rodovias que ligam a Itamaraju

Destaque



Publicado em 2 de jan de 2022 e atualizado às 10:13

As ações de monitoramento nas rodovias baianas atingidas pelas fortes chuvas das últimas semanas continuam sendo feitas pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) neste sábado (1°).

A equipe técnica do órgão acompanha a situação de dois trechos de rodovias na região do extremo sul da Bahia, a BA-284 e a BR-489, para a prevenção em caso de novas ocorrências. Ambas estão entre os 54 pontos de via afetadas durante o período chuvoso e que são observadas pela Seinfra.

Na BA-284, o trecho entre Itamaraju e Jucuruçu é monitorado pela Secretaria de Infraestrutura para que os reparos necessários sejam realizados imediatamente se houver algum registro de ocorrência. Os desvios provisórios nos KMs 10, 17 e 30 da rodovia precisaram ser construídos no mês passado após a pista ceder.

Outra rodovia avaliada pela equipe técnica da Seinfra é a BR-489. Também foram implantados desvios provisórios nos KMs 02, 13 e 15 da ligação de Prado com Itamaraju em dezembro por conta das chuvas.

A lista com os pontos de rodovias baianas afetados pelas fortes chuvas deste mês de dezembro (54) está disponível neste link.

Fonte: Ascom/Seinfra