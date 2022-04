Governo e a ANP estimam para este ano o primeiro leilão do pré-sal

O governo federal e a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, estimam que o primeiro leilão de Oferta Permanente de exploração de petróleo e gás natural pertencentes ao polígono do pré-sal, seja realizado no fim deste ano. Serão 11 áreas de exploração e produção.

Desde o fim do ano passado, resolução do Conselho Nacional de Política Energética permite que blocos do pré-sal e de áreas estratégicas sejam incluídos na oferta permanente, sob regime de partilha.

O diretor-geral da agência reguladora, Rodolfo Saboia, disse que a ANP trabalha “com afinco” para que o leilão seja realizado ainda em 2022.

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também afirmou que a realização do leilão neste ano é a expectativa do Conselho Nacional de Política Energética e do governo.

Nesta quarta-feira, a ANP realizou o leilão do 3º Ciclo da Oferta Permanente de blocos de exploração e produção de petróleo e gás natural sob regime de concessão. O modelo se aplica a licitações que não incluam o polígono do pré-sal.

Foram arrematados 59 blocos exploratórios, em seis bacias, que geraram mais de R$ 422 milhões de reais em bônus de assinatura e investimentos de mais de 406 milhões de reais nos próximos anos.

*Com informações da Agência Brasil

Economia Brasília Bianca Paiva / Beatriz Arcoverde Fabiana Sampaio* – Repórter da Rádio Nacional Pré-Sal 2:16