Governo está com inscrições para concurso de agente de tributos

O Governo da Bahia está com inscrições abertas para um concurso com 49 vagas voltado ao cargo de agentes de tributos estaduais, da Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz). O processo termina na próxima terça-feira (5).

As vagas estão distribuídas em três áreas de atuação: Administração e Finanças (14 vagas); Tecnologia da Informação (5); Administração Tributária (30 vagas).

Para realizar a inscrição, o interessado deverá acessar o site da FGV, até às 16h do próximo dia 5. Após concluir a inscrição, os candidatos deverão pagar a taxa no valor de R$ 150.

O concurso prevê isenção de inscrição para candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que forem membro de família de baixa renda.

Conforme a pasta, os candidatos que já se inscreveram mas não concluíram o processo, efetuando o pagamento da taxa, devem ficar atentos ao prazo para garantir a participação no certame.

Para concorrer às vagas, os candidatos precisam possuir curso superior de qualquer graduação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).