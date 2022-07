Governo federal amplia bloqueio de recursos para R$ 14,8 bilhões

O governo federal ampliou para R$ 14,8 bilhões o bloqueio de recursos no orçamento deste ano. O maior corte foi nas emendas parlamentares. Juntas, as emendas de comissão e de relator perderam 47% do valor, caindo de R$ 17,165 bilhões para R$ 8,84 bilhões.

Entre os ministérios, o maior bloqueio foi nas contas da Saúde, com redução de 15,99% sobre o valor previsto.

Na semana passada, a equipe econômica tinha recomendado a ampliação do contingenciamento de recursos, que estava em quase R$ 10 bilhões para R$ 12,74 bilhões. Nesta sexta-feira, o Ministério da Economia informou que, além desse valor, foi necessário bloquear mais R$ 2,1 bilhões de outros ministérios, que serão destinados a despesas obrigatórias, como o serviço de informática, seguro rural e INSS.

A medida serve para compensar o aumento de despesas, que ficou além do esperado pelo governo, e cumprir a regra do teto de gastos públicos.

