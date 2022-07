Governo federal qualifica Porto de Santos para privatização

O governo federal publicou, nesta quinta-feira, o decreto qualificando a Autoridade Portuária de Santos para o processo de desestatização. Trata-se de mais um passo para a privatização da empresa pública.

Em junho, o conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) recomendou a continuidade do processo de desestatização da empresa e aguardava decreto presidencial para a continuidade do processo.

O Porto de Santos é o maior da América Latina e sua importância na economia brasileira é imensa: 50% do PIB brasileiro passa pelo porto.

A empresa que ganhar a licitação terá que investir quase R$ 3 bilhões ao longo de três anos na construção de um túnel subterrâneo ligando Santos e Guarujá. Atualmente essa travessia é feita de balsa. A expectativa do Ministério da Infraestrutura é de realizar o leilão ainda este ano.

Economia São Paulo Jacson Segundo / GT Passos Nelson Lin – Repórter da Rádio Nacional privatização porto de santos economia 53:00