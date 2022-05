Governo federal reduz em mais 10% alíquotas do Imposto de Importação

O governo federal decidiu reduzir em mais 10% as alíquotas do Imposto de Importação sobre mais de seis mil itens que fazem parte da Tarifa Externa Comum do Mercosul. A medida abrange bens como feijão, carne, massas, biscoitos, arroz e materiais de construção.

Esses itens já tinham tido uma redução de 10% em novembro do ano passado. Assim, somando-se a nova medida à anterior, o corte de tarifa definido em reunião extraordinária da Camex, Câmara de Comércio Exterior, é de 20%.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira logo após a reunião, o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, destacou que a revisão ampla da Tarifa Externa Comum é inédita. De acordo com o secretário Lucas Ferraz, o caráter de urgência da medida está relacionado com o aumento da inflação proveniente de um cenário global adverso com reflexos na economia doméstica do país.

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, a longo prazo, a redução de 20% da Tarifa Externa Comum aplicada a esses produtos terá impacto de R$ 533 bilhões de incremento no Produto Interno Bruto.

Essa medida vai valer até 31 de dezembro de 2023.

