Governo nunca pagou extra do Auxílio Brasil para incentivar emprego

Seis meses após lançar o Auxílio Brasil, o governo Bolsonaro ainda não pagou nenhum real de um benefício extra prometido para “incentivar o esforço individual” das famílias pobres. Se fosse executado, o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana (Aipu) favoreceria os beneficiários que conseguissem um emprego formal.

Podem receber o Aipu os beneficiários que assinaram a carteira de trabalho. O emprego inclui trabalhador autônomo, microempreendedor individual e profissional liberal.

Mais sobre o assunto Blog do Noblat ESPECIAL – A miséria, a exclusão e a fome nas ruas de Brasília



Matérias Especiais O Brasil que passa fome: crise da carne ilustra o país que empobreceu



Brasil Rotina de dor e desesperança: um em cada 7 brasileiros tem fome



Brasil Ao menos 1,3 milhão de famílias aguardam pagamento do Auxílio Brasil



Vitrine eleitoral do governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil substituiu em novembro do ano passado o Bolsa Família, criado no governo Lula. A lei sancionada pelo presidente no fim de 2021 fixou, além dos benefícios do Auxílio Brasil, cinco “incentivos ao esforço individual e à emancipação”. Ou seja, estímulos para que o beneficiário obtenha um emprego sem correr o risco de perder o programa social.

São eles: Auxílio Inclusão Produtiva Urbana; Auxílio Inclusão Produtiva Rural; Auxílio Criança Cidadã; Bolsa de Iniciação Científica Júnior; e Auxílio Esporte Escolar. Esses repasses atenderiam a um dos objetivos do Auxílio Brasil previstos em lei, o de “inclusão produtiva rural e urbana, com vistas à emancipação cidadã”.

O Auxílio Brasil vem enfrentando outros problemas. Até março, o programa deixou pelo menos dois milhões de famílias em situação de extrema pobreza de fora da lista de beneficiários, como mostrou o repórter Carlos Madeiro na quinta-feira (26/5).



***auxilio-brasil-o-que-e Auxílio Brasil é o programa de distribuição de renda do governo Bolsonaro que substituiu o Bolsa Família

Marcelo Camargo/Agência Brasil

***ministerio-da-cidadania Mensalmente, o Ministério da Cidadania seleciona, de forma automatizada, as famílias que irão receber o benefício

Geraldo Magela/Agência Senado

***auxilio-brasil-o-que-e A seleção é feita considerando os dados inseridos pelos órgãos responsáveis no Cadastro Único dos programas sociais do governo federal

Marcelo Camargo/Agência Brasil

***auxilio-brasil-o-que-e O programa é destinado para famílias em situação de extrema pobreza

JP Rodrigues/Metrópoles

***auxilio-brasil-o-que-e Famílias em situação de pobreza também poderão receber caso tenham, entre os membros, gestantes ou pessoas com idade até 21 anos incompletos

Reprodução/ Freepik

***auxilio-brasil-o-que-e Famílias com renda per capita de até R$ 100 passarão a ser consideradas em situação de extrema pobreza, enquanto aquelas com renda per capita até R$ 200 serão consideradas em condição de pobreza

Agência Brasil/Reprodução

***auxilio-brasil-o-que-e O Auxílio Brasil teve início em novembro com reajuste de 17,84%, que alterou o valor médio para R$ 217,18

Aline Massuca/Metrópoles

***auxilio-brasil-o-que-e No entanto, no mês de dezembro, foi criado um “Benefício extraordinário” que fez a parcela chegar a R$ 400. O valor começará a ser pago a partir do dia 10

Hugo Barreto/Metrópoles

***auxilio-brasil-o-que-e Programa substitui o extinto Bolsa Família

Divulgação

***auxilio-brasil-o-que-e A Caixa será responsável por realizar a transferência de renda e pela disponibilização de canais para o atendimento de quem tenha dúvidas sobre o saque do benefício

Agência Brasil/Reprodução

***auxilio-brasil-o-que-e A consulta para saber se a parcela está disponível pode ser realizada pelo aplicativo Auxílio Brasil e CAIXA Tem

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

***auxilio-brasil-o-que-e ou ligando para o Atendimento Caixa Auxílio Brasil pelo telefone 111. Depois digite o seu CPF ou NIS

Raimundo Sampaio/ESP. METRÓPOLES



0

Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Clique aqui.

Siga a coluna no Twitter e no Instagram para não perder nada.

O post Governo nunca pagou extra do Auxílio Brasil para incentivar emprego apareceu primeiro em Metrópoles.