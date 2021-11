Governo ordena reforço de policiamento em assentamento de Prado

Destaque



A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) reforçou o policiamento no assentamento Fábio Henrique, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na cidade de Prado, no sul da Bahia. O local foi atacado por homens armados no domingo (31), e integrantes foram feitos reféns.

A determinação veio nesta terça-feira (2), para evitar que outros assentamentos da região sejam alvo de crimes. O reforço no policiamento foi estabelecido pelo secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.

A pasta também estabeleceu que a Polícia Civil vai investigar a situação e detalhou que testemunhas já foram ouvidas. Na segunda-feira (1º), o g1 entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil, que informou que nenhum registro formal sobre o ataque havia sido feito na delegacia de Prado.

Segundo a coordenação do MST, os suspeitos chegaram ao local e perguntaram pelos líderes do movimento no momento em que acontecia uma assembleia, cujo tema da assembleia não foi detalhado.

Ainda segundo o MST, os suspeitos incendiaram carros e ônibus, depredaram casas e atiraram em veículos de assentados. Ninguém ficou ferido.