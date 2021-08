Governo prorroga proibição de shows na Bahia até o dia 10 de setembro

Giro no Mundo



Publicado em 31 de ago de 2021 e atualizado às 11:27

O Governo da Bahia prorrogou a validade do decreto que proíbe a realização de shows, festas públicas e privadas, independente do número de participantes no estado até o dia 10 de setembro. A medida foi publicada na edição desta terça-feira (31) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Até a mesma data, continuam permitidos eventos sociais com lotação máxima de 500 pessoas como: cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em logradouros públicos ou privados, circos, parques de exposições, solenidades de formatura, passeatas e afins, funcionamento de zoológicos, parques de diversões, museus, teatros e afins.

Também até o dia 10 de setembro, academias e estabelecimentos voltados para a realização de atividades físicas, podem continuar abertos desde que respeitem a ocupação ao máximo de 50% da capacidade do local, observados os protocolos sanitários estabelecidos.

Por | Bahianoticias

Foto: Alberto Maraux / SSP-BA