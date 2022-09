Governo prorroga seguro-desemprego em cidades com calamidade pública

Trabalhadores demitidos, sem justa causa, vão receber mais dois meses de seguro-desemprego. Mas a prorrogação, autorizada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, vale apenas para cidades dos nove estados que tiveram a calamidade pública reconhecida pela pasta. São eles: Alagoas, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Para ter direito ao auxílio, o morador de algum desses estados deve ter sido dispensado a partir de fevereiro deste ano. Os períodos de demissão aceitos variam de acordo com os municípios. As datas de cada cidade estão disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento Regional.

O seguro-desemprego garante auxílio financeiro temporário a trabalhadores demitidos que se encaixam em critérios do MDR. Para solicitar o benefício basta acessar o site do Ministério do Trabalho e Previdência na internet e incluir os dados solicitados.

Economia Prorrogação é por mais dois meses Brasília Leila Santos/ Renata Batista Sayonara Moreno – Repórter da Rádio Nacional Seguro-Desemprego 65:00