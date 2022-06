Governo reduz, pela 4ª vez, impostos sobre games

O governo reduziu pela quarta vez os impostos de importação sobre videogames, consoles e acessórios. A última havia sido em agosto do ano passado. A medida foi aprovada nesta sexta-feira pelo Comitê-Executivo de Gestão da Camex, a Câmara de Comércio Exterior.

A partir de primeiro de julho, a alíquota cairá de 16% para 12% nas importações de partes e acessórios dos consoles e das máquinas de videogame.

Para os games com telas incorporadas, portáteis ou não, a alíquota fica zerada.

Ministério da Economia, no entanto, ainda não divulgou a estimativa de perda de receitas com a decisão. Segundo a pasta, a manifestação só vai ocorrer quando estiverem encerrados os trâmites formais relacionados à reunião do Comitê-Executivo de Gestão da Camex.

* Com produção de Daniel Lima

