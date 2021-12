Governo reforça distribuição de cestas básicas e suprimentos, atingidos pela chuva

Destaque



Publicado em 18 de dez de 2021 e atualizado às 20:03

No décimo dia de força-tarefa na ajuda às cidades com vítimas das enchentes no Sul e Extremo Sul da Bahia, foram distribuídos neste sábado (18) mais de duas mil cestas básicas, 600 colchões, roupas e medicamentos. As entregas foram feitas com o apoio dos helicópteros do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), ou diretamente às prefeituras, responsáveis por recolher os itens no próprio centro de Logística do Gabinete Avançado do Governo do Estado, montado na sede da OAB, em Itamaraju.

Alimentos e suprimentos

O tenente-coronel Nelzito Oliveira, coordenador das entregas, explicou que o gabinete entrou em contato com as prefeituras das cidades mais atingidas. “A gente resolveu verificar quais eram as demandas que eles possuíam, e verificamos se eles tinham transporte para poder retirar o material para ser conduzido para as comunidades mais necessitadas. Prefeituras como a de Belmonte, Itabela, aqui mesmo de Itamaraju, estão retirando o material aqui. Acho que, até o final do dia, a gente terá distribuído cerca de 1,5 mil cestas básicas, uns 600 colchões, material de limpeza, medicamentos, então a gente está buscando atender todas as demandas existentes no momento”.

O secretário da Agricultura de Prado, Lenílson dos Santos, fez um balanço da situação do município. “Lá, temos hoje pouco mais de mil pessoas desabrigadas. Entramos em contato com a central e foi designado que nós pudéssemos pegar aqui 500 cestas básicas, 600 litros de água mineral e colchões.

Também foram entregues ontem 700 cestas básicas para as comunidades indígenas que ficaram ilhadas, porque ficaram destruídas 12 pontes que dão acesso a 17 localidades. Por isso a gente tem que agradecer ao Governo do Estado pela ajuda para que nós pudéssemos estar suprindo as necessidades das pessoas nesse primeiro momento”.

Graer

Já os 800 quilos de alimentos e fraldas distribuídos hoje (18) pelo Graer chegaram às comunidades de Pedra Bonita, Pedra Grande e Fazenda Todos os Santos, beneficiando gente como Luciano Silva, 41, que nasceu na casa onde mora até hoje, invadida pela enchente. Ele mostra a marca da água na parede, próximo à altura do ombro. “Graças a Deus, estamos recebendo essa ajuda. Eles estão trazendo para a gente alimentação e água potável também. Estão dando atenção para a gente”.

SAC Móvel

Ainda neste sábado, os caminhões do SAC iniciaram os atendimentos para obtenção de documentos, com três vans providenciadas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) fazendo o transporte da população dos municípios afetados pelas enchentes até as unidades do SAC Móvel.

As carretas oferecem serviços nos municípios de Medeiros Neto, até 22/12, e em Jucuruçu e Prado, até 30/12. Os atendimentos são gratuitos e incluem a emissão de RG, cadastro de pessoa física (CPF), antecedentes criminais e serviços da Ouvidoria Geral do Estado. A partir da próxima quinta-feira (23), uma unidade estará na cidade de Vereda, onde permanece até o dia 30/12.

Infraestrutura, telefonia móvel e internet

Como parte das ações emergenciais realizadas pelo Governo da Bahia na região, uma Estação Rádio Base (ERB) móvel será implantada no distrito de Coqueiros, em Jucuruçu, neste domingo (19). O objetivo é facilitar a operação especial, principalmente na área de saúde, com a cobertura de telefonia móvel e sinal de Internet para o auxílio à população da região atingida pelas chuvas da semana passada.

A Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) fez um pedido à operadora Claro, que instalará uma ERB móvel e tem a previsão de ativar temporariamente o sinal de celular, até terça-feira (21).

A Seinfra permanece executando trabalhos emergenciais no Extremo Sul baiano. Na BA-284, os serviços de patrolamento e de melhoramentos de drenagem entre Itamaraju e o distrito de Pau D’Alho continuaram neste sábado (18).

A manutenção na rodovia é para dar condições de trafegabilidade ao acesso a Jucuruçu. A limpeza das ruas do distrito de Nova Alegria, em Itamaraju, será retomada pela Secretaria de Infraestrutura e pelo Consórcio Público Intermunicipal do Extremo Sul do Estado (Construir), na segunda-feira (20).