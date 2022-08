GP da Bélgica de F1: veja horários dos treinos, da corrida e onde assistir

Após três semanas de férias, a Fórmula 1 retorna às pistas neste final de semana para a 14ª etapa do campeonato, em Spa-Francorchamps. O Grande Prêmio da Bélgica será transmitido na TV e na internet por Band e F1TV.

Os treinos livres do GP da Bélgica são de exclusividade do Bandsports e a classificação para a corrida pode ser assistida tanto na Band quanto no Bandsports.

Confira os horários do GP da Bélgica 2022

Sexta-feira (26/8)

09h – Treino Livre 1 ( Bandsports )

) 12h – Treino Livre 2 (Bandsports)

Sábado (27/8)

08h – Treino Livre 3 ( Bandsports )

) 11h – Classificação (Band e Bandsports)

Domingo (28/8)

10h – Corrida (Band)

Campeonato

A Fórmula 1 chega à Bélgica com o campeonato de pilotos sendo liderado, com folga, por Max Verstappen, piloto holândes da Red Bull Racing, com 258 pontos. Em segundo lugar, com 178 pontos, se encontra Charles Leclerc da Ferrari e completando o pódio, Sergio Perez da Red Bull Racing é o terceiro piloto da tabela, com 173 pontos.

O campeonato de construtores é atualmente liderado pela Red Bull Racing, com 431 pontos, quase 100 a frente da Ferrari, segunda equipe da tabela com 334. Completando o pódio e se aproximando da equipe italiana, a Mercedes ocupa a terceira posição, com 304 pontos.

O Grande Prêmio da Bélgica é realizado no circuito histórico de Spa-Francorchamps, que passou por reformas desde o GP de 2021. Além de um novo asfalto em cinco curvas, há ainda novas áreas de escape com brita que estão próximas da lateral da pista.

Circuito de Spa-Francorchamps

Distância : 7.004m

: 7.004m Número de voltas: 44

44 Recorde em corrida (Volta mais rápida): 1min46s286 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2018)

1min46s286 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2018) DRS – 2 zonas

Zona 1: após a curva 4

Zona 2: após a curva 19 (reta dos boxes)

Pneus disponíveis: C2 (duros), C3 (médios) e C4 (macios).

Próximas etapas da Fórmula 1