GP da Holanda de F1: veja horários dos treinos, da corrida e onde assistir

A Fórmula 1 segue acelerando neste final de semana para a 15º etapa do campeonato, em Zandvoort. O Grande Prêmio da Holanda será transmitido na TV e na internet por Band e F1TV.

Os treinos livres do GP da Holanda são de exclusividade do Bandsports e a classificação para a corrida pode ser assistida tanto na Band quanto no Bandsports

Confira os horários do GP da Holanda 2022

Sexta-feira (2/9)

07:30 – Treino Livre 1 (Bandsports)

11h – Treino Livre 2 (Bandsports)

Sábado (3/9)

07h – Treino Livre 3 (Bandsports)

10h – Classificação (Band e Bandsports)

Domingo (4/9)

10h – Corrida (Band)

Campeonato

O holandês Max Verstappen chega para seu GP de “casa” liderando o Campeonato de Pilotos com tranquilidade.

O piloto da Red Bull Racing tem atualmente 284 pontos, 93 a mais que Sergio Pérez, seu companheiro de equipe e atual segundo colocado, com 191. Fechando o pódio, Charles Leclerc, da Ferrari, chega em Zandvoort com 186 pontos.

O Campeonato de Construtores é atualmente liderado pela Red Bull Racing, com 475 pontos, 118 a frente da Ferrari, segunda equipe da tabela com 357 pontos. Completando o pódio, a Mercedes ocupa a terceira posição tendo somado 316 pontos em 14 corridas.

O Grande Prêmio da Holanda é realizado no circuito de Zandvoort, que neste final de semana testará uma nova tecnologia de brita para evitar pedras na pista, como aconteceu no GP da Holanda de 2021. A solução será aplicada na curva 12, chicane em que vários pilotos saíram da pista no ano passado, fazendo com que a sujeira se espalhasse para o traçado da corrida.

Circuito de Zandvoort

Distância: 4.259km

Número de voltas: 72

Recorde em corrida: 1min11s097 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021

DRS – 2 zonas

Zona 1: após a curva 9

Zona 2: antes da curva 14 (reta principal)

Pneus disponíveis: C1 (duro/branco), C2 (médio/amarelo) e C3 (mácio/vermelho)

Próximas etapas da F1

04/09/2022 – GP da Holanda

11/09/2022 – GP da Itália

02/10/2022 – GP de Singapura

09/10/2022 – GP do Japão

23/10/2022 – GP dos EUA

30/10/2022 – GP do México

13/11/2022 – GP de São Paulo

20/11/2022 – GP de Abu Dhabi