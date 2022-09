GP da Itália de F1: veja horários dos treinos, da corrida e onde assistir

A Fórmula 1 segue acelerando neste final de semana para a 16º etapa do campeonato, em Monza. O Grande Prêmio da Itália será transmitido na TV e na internet por Band e F1TV.

Os treinos livres do GP da Itália são de exclusividade do Bandsports e a classificação para a corrida pode ser assistida tanto na Band quanto no Bandsports

Confira os horários do GP da Itália 2022

Sexta-feira (9/9)

9h – Treino Livre 1 ( Bandsports )

12h – Treino Livre 2 ( Bandsports )

Sábado (10/9)

08h – Treino Livre 3 ( Bandsports )

11h – Classificação ( Band e Bandsports )

Domingo (11/9)

10h – Corrida ( Band )

Campeonato

O holandês Max Verstappen chega para o Grande Prêmio da Itália liderando o Campeonato de Pilotos com tranquilidade após vencer as últimas quatro corridas, incluindo seu GP de “casa” no último final de semana.

O piloto da Red Bull Racing tem atualmente 310 pontos, 109 a mais que Charles Leclerc, da Ferrari, e Sergio Pérez, também da Red Bull. Ambos estão empatados com 201 pontos.

O Campeonato de Construtores é atualmente liderado pela Red Bull Racing, com 511 pontos, 175 a frente da Ferrari, segunda equipe da tabela com 376 pontos. Completando o pódio, a Mercedes ocupa a terceira posição tendo somado 346 pontos em 15 corridas.

O Grande Prêmio da Itália é realizado no circuito de Monza, casa da Ferrari, que está completando 100 anos em 2022. Em homenagem ao circuito e aos 75 anos de seu primeiro carro, a equipe italiana correrá com novo visual

Circuito de Monza

Distância: 5.793 km

Número de voltas: 53

Recorde em corrida: 1min21s046 (Rubinho Barrichelo, 2004)

DRS – 2 zonas

Zona 1: antes da curva 7

Zona 2: depois da curva 11 (reta principal)

Pneus disponíveis: C2 (duro/branco), C3 (médio/amarelo) e C4 (mácio/vermelho)

Próximas etapas da F1

11/09/2022 – GP da Itália

02/10/2022 – GP de Singapura

09/10/2022 – GP do Japão

23/10/2022 – GP dos EUA

30/10/2022 – GP do México

13/11/2022 – GP de São Paulo

20/11/2022 – GP de Abu Dhabi