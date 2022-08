Gracyanne Barbosa rebola e volumão íntimo quase “pula” pra fora da roupa: “Jogadinha”

Ela é dançarina, ela! Gracyanne Barbosa animou o sabadão (06) com uma coreografia eletrizante em seu Instagram, mostrando que ainda domina todos os passos que estão bombando nas redes sociais. A musa deu o que falar, como sempre, e deixou os fãs apaixonados!

+ No pole dance, Gracyanne Barbosa “desliza” com fio-dental no limite do bumbum gigante

Dessa vez, a musa se juntou com dois amigos e arrasou na coreografia ao som de Psirico e não decepcionou a galera com sua ótima forma. Gracyanne apostou numa roupa fitness bem chamativa para brilhar durante sua performance e causou com o conjunto rosa neon que evidenciou ainda mais o shape escultural da modelo.

“Estou amando essas danças com muita energia”, reagiu uma seguidora da musa nos comentários, chocada com o gingado de Gracyanne. “Ela tá sempre arrasando em todas as danças”, disparou outro internauta, elogiando a morena. “Trio de milhões”, exaltou outra. Assista ao vídeo:

Gracyanne Barbosa admite sentir preguiça de ir à academia Por essa ninguém esperava! Recentemente, Gracyanne Barbosa surgiu respondendo perguntas dos fãs através de seu Instagram e admitiu que também é “gente como a gente”. A modelo contou que costuma sentir preguiça de ir à academia e que isso é algo normal.

“Vocês acham que eu acordo todo dia morrendo de treinar e não, gente. Também tenho preguiça. Eu não estou sempre motivada, mas estou sempre disciplinada”, revelou a morena nos Stories, que continua: “Na verdade, não só hoje, sempre, vocês estão sempre me perguntando como faço pra estar ‘sempre motivada’, ‘sempre com aquela vontade de treinar’. Gente, não. Eu não estou sempre motivada e muito menos com vontade de treinar. Muitas vezes eu não estava com vontade nenhuma, como foi hoje: eu estava cansada, sem saco”.

Gracyanne finalizou falando sobre o segredo para manter a rotina: “Mas não é assim, gente. Tem que treinar. Eu não dependo da minha motivação o tempo todo. Não dependo quase nada, porque quase nunca estou motivada. O que tenho é disciplina e compromisso. Independente de eu estar com vontade, do dia estar corrido, eu estar chateada, eu vou lá e faço. É isso que tenho pra dizer pra vocês: disciplina muito antes da motivação”.

