Gracyanne Barbosa se descuida com roupa branca na hora de dançar e fãs reparam em detalhe

Ela arrasa no gingado! Gracyanne Barbosa deixou os internautas babando e espantou o calor esquentando o clima nas redes sociais durante esta quarta-feira (10). A musa fitness compartilhou um novo vídeo de dança e fez sucesso novamente com a sequência de Reels que estão dando o que falar.

+ Após ficar em posição de ‘cachorrinha’, Luísa Sonza surge com saia transparente: “Deu pra ver?”

Dessa vez, Gracyanne resolveu chocar ainda mais a sociedade com sua ótima forma e elegeu um look branco de academia para fazer sua performance. A morena mostrou sua habilidade no funk e não arrasou sozinha na hora dos passos enlouquecedores!

“Tem que respeitar essa mulher”, disse um seguidor nos comentários da publicação. “Tava morrendo de saudades da Gracyanne dançarina”, admitiu outra fã da musa. “Tá uma verdadeira tiktoker ela”, brincou outro internauta, sem deixar de exaltar a influenciadora. Assista ao vídeo:

Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa – (@graoficial)

Gracyanne Barbosa revela planos de se tornar atriz: “Vontade que eu tinha” Ela é atriz, meu amor! Recentemente, a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa falou sobre sua experiência atuando na televisão através do programa “Tô de Graça”, que é exibido pelo canal Multishow. A musa revelou que pretende estudar para se tornar atriz e que isso era uma vontade antiga.

“Estar no elenco do ‘Tô de Graça’ é um presente para a minha vida. Atuar era uma vontade que eu tinha anos atrás e que vai crescendo a cada dia, mas ainda falta muito para dizer ‘carreira de atriz’. Preciso estudar e me dedicar mais, é algo que tenho como meta e estou estudando para isso”, contou Gra em entrevista à Quem.

Gracyanne ainda comentou sobre os planos de engravidar do cantor Belo: “Antes eu fazia planos, colocava ‘data’, mas depois entendi que essa bênção vai acontecer no tempo de Deus. Só Ele sabe o momento certo, então entrego e confio nos planos dEle”.

Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa – (@graoficial)

